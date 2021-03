Exportações arrancam ano com quebra de 9,8% e importações caem quase o dobro

As exportações de mercadorias em Portugal recuaram 9,8% em janeiro, acentuando a tendência negativa dos meses anteriores, com o confinamento em vários países europeus a penalizar as vendas das empresas portuguesas para o exterior.





Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a quebra no comércio global também se fez sentir fortemente nas compras ao estrangeiro, já que as importações afundaram 17,2%.





Em dezembro as exportações tinham caído 7,4% e as importações descido 6,5%. No trimestre terminado em janeiro, as exportações e as importações de bens diminuíram 5,8% e 12,1% face ao trimestre homólogo, acentuando também a tendência negativa registada no conjunto dos últimos três meses de 2020.





As exportações de bens atingiram 4,64 mil milhões de euros, sendo que a queda homóloga de 9,8% foi a mais forte desde junho do ano passado. Desde que a pandemia chegou a Portugal, só em setembro a variação homóloga nas exportações foi positiva.



Ainda assim a descida em janeiro é inferior à registada em março do ano passado, mês em que arrancou o primeiro confinamento. Com muitas fábricas fechadas na altura, ao contrário do que acontece agora, as exportações recuaram 12,9% em março e afundaram mais de 40% em abril de 2020.





No que diz respeito às importações, a quebra em janeiro deste ano para 5.475 milhões de euros foi a mais acentuada desde julho de 2020 (-19,8%).



Combustíveis penalizam





O INE salienta que as quebras sentidas no comércio internacional em janeiro foram "muito influenciadas pelos decréscimos acentuados das exportações e das importações de combustíveis e lubrificantes" (-39,3% e -46,1%, respetivamente), bem como do material de transporte (-10,9% e -26,4%, respetivamente).



Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações desceram 7,3% e as importações baixaram 12,6%, o que ainda assim demonstra bem o impacto do confinamento na atividade económica em Portugal e noutros países da União Europeia.





Esta evolução permitiu uma redução do défice comercial em Portugal no mês de janeiro para 834 milhões de euros, o que representa uma descida de 630 milhões de euros face a janeiro de 2020.





No que diz respeito aos principais parceiros comerciais, o INE destaca a quebra de 11,2% nas exportações para a Alemanha e a descida de 4,6% para Espanha. Nas importações de destacar a descida acentuada de 85,6% nas compras de bens ao Reino Unido, o que se justifica com a saída do Reino Unido do espaço comercial da União Europeia.

