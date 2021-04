A sua semana dia-a-dia: Semana marcada por minutas da Fed e dados económicos

Leia Também Recapitalização pública do BES não foi discutida com o Governo, diz ex-ministra das Finanças Na quarta-feira, as atenções dos investidores estarão viradas para as minutas da Reserva Federal norte-americana, relativas à reunião de política monetária que decorreu em março. O documento ganha importância numa altura em que os juros da dívida norte-americana a dez anos têm atingido máximos no último trimestre, negociando acima de 1,7%. Depois da Fed, será a vez de o Banco Central Europeu (BCE) divulgar, na quinta-feira, as minutas relativas à reunião de política monetária que decorreu em março.