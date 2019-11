What do we spend on ?





Just released: Theme in the spotlight on household consumption expenditure ? #Estatspotlight



Compare you country



?? Browse our data visualisation tool as well as some interesting facts & figures on household consumption expenditure in the EU: https://t.co/4HObzXmR7R pic.twitter.com/h0Fp56RMkl — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 27, 2019

Just released: Household expenditure in the EU?? More information: https://t.co/hUBWFhXNtZ pic.twitter.com/0cBCxRegHX — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 27, 2019 Focando apenas no ano passado, os países onde a habitação teve maior peso no orçamento familiar foram a Finlândia (28,5%), Dinamarca (28,1%) e a Eslováquia (27,7%).Por outro lado, Portugal (17,6%) tem a quinta menor parcela, seguindo-se a Croácia (16,8%), Chipre (15,1%), Lituânia (15%) e Malta (10,3%).Contudo, uma análise aos últimos dez anos mostra que o peso desta despesa nos orçamentos dos portugueses registou a terceira maior subida (2,7 pontos percentuais) da União Europeia, apenas superado pela Finlândia (4,8 p.p.) e a Holanda (3,1 p.p.).Esta evolução está em linha com o que aconteceu na maior parte dos países: a despesa com a casa em percentagem do orçamento dos europeus foi a categoria que mais aumentou (0,8 p.p.) durante a última década na União Europeia.Além disso, em percentagem do PIB português, os gastos das famílias com a habitação situam-se nos 12,1%, o que coloca Portugal no meio da tabela deste indicador.Nesta análise às despesas das famílias europeias, os portugueses destacam-se pela fatia do orçamento que reservam para comprar carro.Em média, os portugueses dedicam 4,9% do seu orçamento familiar para adquirir automóveis, a maior percentagem da União Europeia, cuja média é de 3,7%.Portugal é seguido de perto pelo Luxemburgo (4,8%) e a Eslovénia (4,7%). Já os eslovacos são os que dedicam uma fatia menor (1,5%) do seu orçamento familiar à compra de carros.Por outro lado, os portugueses são os que dedicam a menor percentagem (3,1%) do orçamento familiar para a compra de bebidas alcoólicas e tabaco.A média da União Europeia é de 3,9% e o país onde esse gasto representa um maior peso é o Luxemburgo (8,3%).