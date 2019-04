Portugal com a quarta maior subida dos preços das casas na União Europeia

A média da União Europeia e da Zona Euro desacelerou de 4,3% no terceiro trimestre para 4,2% no quarto trimestre, segundo os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira, 11 de abril. Em comparação com o trimestre anterior, os preços subiram 0,7% na Zona Euro e 0,6% na média dos 27 Estados-membros.Ao mesmo ritmo de crescimento dos preços dos imóveis portugueses evoluíram os imóveis na Holanda e no Luxemburgo, ambos também com uma subida 9,3%. Acima de Portugal regista-se o crescimento de 18,2% dos preços das casas na Eslovénia, 11,8% na Letónia e 9,9% na República Checa.Itália continua a ser o único país onde há vários trimestres consecutivos o preço das casas está a descer, face ao mesmo período do ano passado. No quarto trimestre a queda homóloga foi de 0,6%.Essa evolução contrasta com a que se verifica nos outros 27 Estados-membros onde os preços dos imóveis continuam a subir a um ritmo acelerado, suscitando uma discussão pública sobre o impacto dessa evolução nos orçamentos familiares quando os rendimentos salariais tardam em descolar.Passando da comparação homóloga para a comparação face ao terceiro trimestre, os dados do Eurostat mostram que as maiores acelerações em cadeia verificaram-se na Eslovénia (+6,5%), na Letónia (+4,3%) e em Malta (+3,8%). Por outro lado, registou-se uma queda dos preços na Dinamarca, na Bélgica, no Reino Unido, na Suécia, em Itália e França.