Insolvências seguiam a crescer 9% em janeiro

O número de insolvências de empresas seguia a subir cerca de 9% em janeiro face a um ano antes, avança esta quarta-feira a Cosec-Companhia de Seguros de Créditos, com base nos registos administrativos da justiça.

Os dados incluem casos de sentença de declaração de insolvência e também aqueles em que foi nomeado administrador judicial provisório nos processos.

Segundo nota da seguradora de créditos, a construção e o sector de serviços são as duas áreas de atividade com maior número de insolvências

Já em menor número surgem as insolvências nas atividades do setor da energia e no setor da informação e telecomunicações, refere a nota.

Para 2023, a Allianz Trade, acionista da Cosec, projeta uma subida de 20% no número de insolvências em Portugal, alimentada pela inflação, alta dos preços da energia e perturbações nas cadeias de abastecimento.

Para a Zona Euro, é esperado um aumento de 18%, com a projeção para o conjunto da União Europeia a ser de 17%.