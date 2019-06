Depois de ter crescido 1,8% no primeiro trimestre em termos homólogos, a economia deverá manter o mesmo ritmo de crescimento no segundo trimestre, estimam os economistas do ISEG.





"Os primeiros dados quantitativos relativos ao segundo trimestre sugerem um crescimento estável do consumo privado, um menor crescimento do investimento e um contributo negativo da procura externa líquida. Apesar de reduzida, a informação relativa ao segundo trimestre sugere que o crescimento homólogo do PIB neste trimestre possa manter-se ao nível do registado no primeiro trimestre", lê-se na síntese de conjuntura.



ISEG mantém estimativa para o conjunto do ano



Além disso, os economistas mantêm a estimativa de crescimento do PIB do conjunto de 2019 que já tinham apresentado: entre 1,6% e 2%, "ainda que por razões um pouco diferentes das inicialmente assumidas" uma vez que o investimento "está e poderá crescer mais e as exportações menos".



