Esta revisão em baixa é sustentada pelo aumentar dos "riscos descendentes" que afetam a economia mundial. "Um prolongamento da confrontação económica entre os EUA e a China, conjugado com a elevada incerteza à volta da política comercial norte-americana, poderá prolongar a atual desaceleração do comércio global e da indústria, afetando outras regiões e setores", explica a Comissão, assinalando que há o perigo de haver "disrupções nos mercados financeiros".A tensão comercial é o principal risco identificado por Bruxelas, mas as tensões no Médio Oriente e as suas consequências na cotação do petróleo assim como a incerteza relacionada com o Brexit, a travagem no setor industrial europeu e a diminuição da confiança dos agentes económicos também são fatores que penalizam a economia europeia.Ainda assim, o PIB em 2020 deverá crescer a um ritmo superior ao de 2019, principalmente porque nesse ano há mais dias de trabalho. Em ambos os anos, a Comissão prevê que todos os países cresçam, ainda que Itália fique perto da estagnação em 2019 (0,1%).A manutenção da previsão para 2019 chega depois de terem sido divulgados os dados do PIB no primeiro trimestre , mas antes dos dados do segundo trimestre. "O crescimento da Zona Euro foi mais forte do que o esperado no primeiro trimestre deste ano devido a um número de fatores temporários como as condições [meteorológicas] mais amenas no inverno e uma recuperação das vendas de carros", explicam os técnicos de Bruxelas. Contudo, o segundo trimestre não deverá beneficiar das mesmas benesses.A Comissão Europeia vê o PIB a travar de um crescimento de 0,4% em cadeia (de um trimestre para o outro) no primeiro trimestre para 0,2% no segundo trimestre. "A perspetiva de curto-prazo para a economia europeia é obscurecida pelos fatores externos" já referidos. Os técnicos antecipam que no terceiro trimestre (0,3%) e no quarto trimestre (0,4%) haja uma ligeira recuperação do crescimento em cadeia.Para já, tem sido a procura interna a beneficiar o PIB da Zona Euro, o que também é fruto da política orçamental de alguns Estados-membros que aumentou o rendimento disponível dos cidadãos. "A procura interna, particularmente no consumo privado, continua a ser o motor do crescimento económico da Europa com ajuda de uma contínua melhoria do mercado de trabalho", destaca Bruxelas.