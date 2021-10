Norte bate mínimos no desemprego e máximos nos salários

O motor económico do país volta a carburar a grande velocidade, sustentado pelo crescimento acentuado das exportações de bens - cerca de 43% em comparação com o segundo trimestre do ano passado, destaca o Norte Conjuntura, relatório trimestral da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDRN).

Quanto às dormidas nos estabelecimentos turísticos do Norte, totalizaram cerca de 1,1 milhões, mais do triplo das 305 mil registadas no mesmo período de 2020, "e em clara recuperação no sentido do período homólogo de 2019 (1,8 milhões)", realça o mesmo boletim.



Já a taxa de desemprego do Norte baixou de 7,4% para 6,3% no segundo trimestre de 2021, "um resultado histórico relativamente à média nacional, que se encontra nos 6,7%", garante a CCDRN, em comunicado.

"É a primeira vez, nos últimos 20 anos, que a taxa de desemprego da região apresenta um valor tão abaixo da média portuguesa", enfatiza.

A instituição presidida por António Cunha evidencia a queda da taxa de desemprego jovem, de 22,5% para 21,8%, "invertendo a tendência de crescimento observada ao longo da crise pandémica", e o aumento da população empregada do Norte em 5,3%, totalizando um aumento de 87 mil postos de trabalho, "38 mil dos quais no setor das indústrias transformadoras", sublinha.

Por outro lado, regista o último relatório do Norte Conjuntura, estes resultados são acompanhados pelo "crescimento do salário mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem do Norte para 955 Euros - o valor mais elevado desde que existem registos – refletindo um crescimento real de 4,2% face ao período homólogo de 2020", avança a CCDRN.