Taxa de desemprego cai em agosto para 6,4%

A taxa de desemprego terá baixado para 6,4% em agosto, menos duas décimas do que no mês anterior, de acordo com as estimativas reveladas esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Os dados apontam para um recuo da população desempregada, mas também da população empregada quando comparada com a do mês anterior.

Assim, as estimativas do INE para o último mês, que ainda poderão vir a ser revistas, apontam assim para 325,9 mil desempregados, num recuo de 4,1% face ao mês anterior e de 20% em termos homólogos.



Quando se olha para a população empregada, a estimativa relativa a agosto é agora de 4,799 milhões de pessoas, o que representa um recuo de 0,6% face ao mês anterior, o equivalente a menos 27,8 mil empregos. Na comparação homóloga, o emprego terá crescido 3,8% em agosto.





Melhoria generalizada em julho





Os dados que o INE agora divulga para julho são já definitivos, e apontam para uma melhoria generalizada em todos os indicadores, se ajustados de sazonalidade.





Assim, a taxa de desemprego situou-se nos 6,6%, menos 0,2 pontos do que em junho em menos 1,5 pontos em termos homólogos.





Em julho, a população desempregada diminui (-3,6% em cadeia e -16% face a período homólogo) e a população empregada aumenta (0,5% em cadeia e 4,8% em termos homólogos).





Também a taxa de subutilização do trabalho, um indicador complementar sobre a evolução do desemprego, recua em julho para 12,6% e terá estabilizado em agosto.

