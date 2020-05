Pandemia provoca queda de 13% nas exportações portuguesas

As vendas e as compras de bens ao exterior sofreram quedas de dois dígitos em março, o mês em que o país entrou em estado de emergência devido à pandemia da covid-19.

As empresas portuguesas exportaram 4,51 mil milhões de euros em mercadorias no mês de março, um valor que representa uma queda de 13% face ao mesmo mês do ano passado e traduz o efeito da pandemia, que penalizou as trocas comerciais em todo o mundo.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, o impacto nas importação também foi elevado, mas menos intenso. A compra de bens ao exterior caiu 11,9% para 6,09 mil milhões de euros.

Este desempenho negativo levou a que no conjunto do primeiro trimestre as exportações tenham descido 3% e as importações registado uma queda de 4%.





Segundo o INE, a queda nas exportações e importações em março ficou a dever-se sobretudo à descida acima de 30% que se verificou nas vendas e compras de material de transporte, "principalmente automóveis para transporte de passageiros nas exportações e outro material de transporte (aviões) nas importações".

As fábricas portuguesas de automóveis suspenderam a produção em março devido às medidas de contenção da covid-19, sendo que só retomaram no início deste mês, pelo que abril terá sido um mês ainda pior para a indústria.



Pela positiva, o INE destaca os produtos alimentares e bebidas, pois foi a única categoria de produtos a registar aumentos quer nas exportações (+3,8%) quer nas importações (+6,7%).



Tendo a queda das importações em valor sido mais acentuada, o défice da balança comercial de bens registou uma diminuição de 151 milhões de euros face ao mês homólogo de 2019, atingindo 1.586 milhões de euros.