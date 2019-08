No seu conjunto, o PIB da Zona Euro cresceu 0,2% em cadeia (do primeiro trimestre para o segundo trimestre) e 1,1% em termos homólogos (em comparação com o segundo trimestre de 2018). No primeiro trimestre de 2019, o PIB tinha crescido 0,4%, em cadeia, e 1,2%, em termos homólogos.A maior travagem na Zona Euro foi protagonizada pela Alemanha cuja economia desacelerou 0,5 pontos percentuais face ao primeiro trimestre, contraindo 0,1% em cadeia. Também Itália, França e Espanha - as outras três maiores economias do euro - desaceleraram, levando o PIB da Zona Euro inevitavelmente a perder ritmo como previam os economistas.Contudo, também houve algumas surpresas pela positiva. Desde logo, foi esse o caso de Portugal onde o PIB cresceu 0,5% em cadeia , mantendo o ritmo registado no arranque do ano. Com este resultado, Portugal continuou a registar um crescimento acima da média da Zona Euro. Neste trimestre foram as exportações que suportaram o PIB dado que o investimento - que tinha sido a "estrela" do primeiro trimestre - perdeu dinamismo, segundo a informação do Instituto Nacional de Estatística (INE).Dentro da Zona Euro, também a Holanda (0,5%) e Chipre (0,7%) conseguiram manter o ritmo de crescimento registado no primeiro trimestre.A contrariar a travagem económica estiveram a Finlândia e a Letónia onde a economia acelerou. O PIB da Finlândia avançou 0,3 pontos percentuais, crescendo 0,9% em cadeia, e o PIB da Letónia avançou 0,9 pontos percentuais, crescendo 0,8% em cadeia (-0,1% no primeiro trimestre).Fora da União Europeia, apenas a República Checa e a Dinamarca escaparam à desaceleração. O PIB checo manteve o ritmo de crescimento ao passo que o PIB dinamarquês acelerou para um crescimento de 0,8% em cadeia.Entre as maiores travagens fora da Zona Euro estiveram a Bulgária, a Polónia e ainda a Suécia e o Reino Unido onde o PIB contraiu.Esta análise é feita com os valores em cadeia, ou seja, a evolução do PIB entre trimestre, a qual permite aferir a tendência da economia. Na análise homóloga, onde se compara o trimestre com o mesmo do ano anterior, todas as economias cresceram à exceção de Itália que estagnou.