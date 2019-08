Os números do INE vão ao encontro das



(Notícia atualizada às 9:50 com mais informação) Em termos trimestrais, verifica-se a mesma tendência. Entre abril e junho, a procura interna deu um contributo negativo para o crescimento, enquanto a procura externa líquida das importações contribuiu positivamente. Nos primeiros três meses do ano verificou-se precisamente o contrário, assinala o INE.Os números do INE vão ao encontro das expectativas da maioria dos analistas , que já antecipavam que o ritmo de crescimento se tivesse mantido, com um bom desempenho do turismo. Este trimestre beneficiou não só do início da época alta do turismo, como também da celebração da Páscoa, que ocorreu na sua totalidade em abril. Em 2018 a sexta-feira santa foi assinalada ainda a 30 de março, dividindo a atividade económica adicional gerada neste período por dois trimestres.Embora se espere que a economia tenha abrandado na segunda metade do ano – a conjuntura internacional está cada vez mais difícil, com a Alemanha, um dos principais parceiros comerciais de Portugal, a contrair 0,1% – o ritmo de crescimento do primeiro semestre (1,8%), ainda não afasta o cumprimento da meta definida pelo ministro das Finanças. Mário Centeno desenhou o Orçamento do Estado para este ano com base numa projeção de crescimento de 1,9%.(Notícia atualizada às 9:50 com mais informação)

A economia portuguesa cresceu 1,8% no segundo trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2018, revelou esta quarta-feira, 14 de agosto, o Instituto Nacional de Estatística (INE), na sua primeira estimativa. Face aos primeiros três meses do ano, o PIB cresceu 0,5%.Os números mostram que apesar do abrandamento que se tem verificado na Zona Euro, Portugal ainda tem conseguido manter um ritmo de atividade dinâmico, igualando o mesmo crescimento que já tinha conseguido no primeiro trimestre.Segundo o INE, a economia está a crescer com um menor contributo do consumo e, "em larga medida, do investimento" do que o que se verificou nos primeiros três meses do ano. Em contrapartida, a procura externa líquida deu um contributo menos negativo para o PIB, uma vez que as importações desaceleraram mais do que as exportações.