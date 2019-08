No conjunto da União Europeia, no segundo trimestre, o crescimento foi de 0,2%, em cadeia, e de 1,2%, em termos homólogos, o que também representa uma desaceleração face aos 0,5% e 1,5%, respetivamente, do primeiro trimestre.



O principal destaque negativo vai para a Alemanha. A maior economia da Zona Euro e da União Europeia contraiu 0,1%, em cadeia, no segundo trimestre, repetindo a contração registada no terceiro trimestre de 2018. Esta é a primeira vez que a economia alemã volta a contrair desde 2015, ano marcado pela travagem económica na Europa.



(Notícia em atualização)

A economia europeia cresceu menos no segundo trimestre do que no primeiro trimestre, confirmam os dados do Eurostat publicados esta quarta-feira, 14 de agosto. Nesse período, a Alemanha, a maior economia do euro, contraiu. No segundo trimestre de 2019, o PIB da Zona Euro cresceu 0,2% em cadeia (do primeiro trimestre para o segundo trimestre) e 1,1% em termos homólogos (em comparação com o segundo trimestre de 2018). No primeiro trimestre de 2019, o PIB tinha crescido 0,4%, em cadeia, e 1,2%, em termos homólogos.