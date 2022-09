E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O líder parlamentar do PSD acusou o Governo de propor uma estagnação de salários até 2026 no acordo de rendimentos, com o primeiro-ministro a responder com o receio de uma "espiral inflacionista".

No debate de atualidade que decorre nesta quinta-feira, 29 de setembro, no Parlamento, Joaquim Miranda Sarmento trouxe a proposta de acordo de rendimentos que o Governo apresentou ontem aos parceiros sociais.

"O que propõe ao setor privado é um aumento nominal em linha com o aumento da inflação acumulado até 2026. É uma estagnação de salários", acusou o deputado social-democrata. Recorde–se que, ontem, o executivo apresentou uma proposta de acordo de rendimentos que mantém como objetivo alinhar o peso dos salários da economia com a média da UE (aumentando-o para 48,3% do PIB) até 2026.

Para chegar a este objetivo, o Governo quer um um aumento anual médio dos salários de 4,8% entre 2023 e 2026, o que implica uma subida em 20% do rendimento médio por trabalhar no final da legislatura face ao corrente ano.

Só que, nas contas do PSD, esses ganhos vão servir apenas para compensar a inflação. É que, explicou Joaquim Miranda Sarmento, somando a estimativa do Governo de inflação para este ano (7,4%), a prevista pelo Conselho das Finanças Públicas para 2023 (5,1%) e a de 2% para cada um dos próximos três anos, "o aumento acumulado dos preços é de cerca de 20%".

"Na melhor das hipóteses, o Governo está a oferecer uma estagnação de salários", insistiu o líder parlamentar do PSD. "Então na Administração Pública, haverá perda de poder de compra", atirou.

Depois de uma atualização de 0,9% este ano, o primeiro-ministro apontou, até aqui, apenas um referencial de 2%, tendo em conta a produtividade e o objetivo de aumentar o peso dos salários no produto. A Administração Pública ficou de fora do Acordo de Rendimentos, mas os salários do Estado contam para o peso agregado na economia - e têm perdido importância, o que puxa a meta para baixo, como escreveu o Negócios.





Na resposta ao deputado, o primeiro-ministro pediu que se "evitem demagogias". "Devemos apoiar as famílias, as empresas (...), recusando alimentar uma espiral inflacionista", frisou António Costa.

O chefe de Governo disse depois que os dados mostram níveis históricos de investimento e os "rendimentos a resistir a esta situação", de inflação galopante. "Aquilo que se deve ter é muita atenção a apoiar as empresas e as famílias com o máximo de cautela", sublinhou António Costa.



(Notícia atualizada com mais informação às 16:39)