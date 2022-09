Salários do Estado estão a perder peso no PIB

Apesar da subida das despesas com pessoal em termos homólogos, a previsão é que o peso dos salários da Função Pública no PIB volte este ano a cair. Evolução no Estado contraria objetivo do Governo de alinhar salários com UE, tema que será discutido com os parceiros.

Salários do Estado estão a perder peso no PIB









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Salários do Estado estão a perder peso no PIB O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar