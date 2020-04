Avenças noturnas nos parques da Empark em Lisboa passam para 24h

A empresa, que gere mais de 60 mil lugares de estacionamento em Portugal, decidiu estender por mais 10 dias, até ao fim do estado de emergência, a possibilidade de todos os moradores com avença nocturna estacionarem em Lisboa por períodos de 24 horas.

Face à crise provocada pela covid-19, enquanto no Porto se assistiu ao fim das tarifas de estacionamento à superfície, onde uma participada da Empark é responsável pela sua gestão e fiscalização, em Lisboa a empresa decidiu agora estender até ao fim do estado de emergência a possibilidade de todos os moradores com avença noturna estacionarem na capital portuguesa por períodos de 24 horas, alargando, assim, esse benefício por mais 10 dias.