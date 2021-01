BE quer salário a 100% para pais que ficam em casa com filhos mais pequenos

Leia Também CGTP alerta para situação de pais em teletrabalho com filhos pequenos

O Bloco de Esquerda (BE) vai propor, no parlamento, o apoio a 100% dos salários de quem fica em casa com os filhos mais pequenos, mesmo que estejam em teletrabalho, durante a crise pandémica, foi hoje anunciado.A proposta saiu da reunião da Mesa Nacional do BE, reunida hoje, por videoconferência, para fazer uma análise dos resultados das eleições presidenciais de 24 de janeiro, em que Marisa Matias, a candidata apoiada pelos bloquistas, "ficou aquém" dos resultados que esperava.Na conferência de imprensa, a coordenadora do BE, Catarina Martins, anunciou que o partido vai propor a apreciação parlamentar do último decreto com medidas para conter a crise social e económica causada pela pandemia de modo, mudar a lei no parlamento, e reforçar o apoio às populações.E num momento em que se admite o regresso ao ensino à distância, e com o encerramento das escolas, "não é possível pedir às famílias que fiquem em casa quando isso sujeita um adulto ao corte de um terço do seu salário", disse Catarina Martins."É urgente reforçar o apoio aos pais e às mães de crianças até aos 12 anos, que tem que ser a 100%", insistiu a líder bloquista, ao dizer que, sem isso, "é impossível manter esse esforço" das famílias."Esse passo já foi dado no 'lay-off'", mas, "numa crise prolongada" como a que se prevê, é preciso que "os pais que ficam em casa com os seus filhos tenham o apoio a 100%".A coordenadora do BE disse ainda estar "muito preocupada com execução orçamental de 2020", dado que não foram gastos 3.500 milhões de euros, "uma opção errada"O que "significou menos condições no SNS, menos apoio social e à economia" e menos "garantias às populações", disse Catarina Martins, que insistiu na necessidade de se continuar a investir no Serviço Nacional de Saúde (SNS).Devido à crise epidémica de covid-19 e para proteger a saúde pública, o Bloco vai fazer as próximas reuniões "à distância".Uma delas será uma conferência autárquica, em fevereiro, para o BE debater a estratégia e prioridades para as eleições locais que se realizam no final do ano.