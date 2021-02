Autoeuropa contrata temporários para substituir pais retidos em casa

Depois de ter interrompido a produção entre 22 e 24 de janeiro e de ter passado de 19 para 15 turnos de trabalho durante a semana, a Autoeuropa vai voltar a suspender a laboração no próximo fim de semana, mas prevê retomar o fabrico a 100% a partir de 8 de fevereiro.

Para isso, a fábrica da Volkswagen em Palmela vai "acionar as empresas de trabalho temporário" para contratar substitutos para os operários que têm de ficar em casa com os filhos devido ao encerramento das escolas por causa da pandemia, escreve o DN esta segunda-feira, 1 de fevereiro.

Nas contas da comissão de trabalhadores da Autoeuropa, liderada por Fausto Dionísio, em causa estão, pelo menos, 200 trabalhadores e "só não são mais porque os pais perdem um terço do rendimento por tomarem conta dos filhos".

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, já anunciou que o ensino à distância vai regressar no dia 8 de fevereiro, quinze dias depois do encerramento das escolas, e que as creches também vão continuar encerradas.





No Parlamento, o Bloco de Esquerda vai avançar com uma proposta para o apoio a 100% dos salários de quem fica em casa com os filhos mais pequenos, mesmo que estejam em teletrabalho, durante a crise pandémica.