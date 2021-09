Biden prepara-se para tornar vacina obrigatória para trabalhadores federais

Leia Também Variante Delta leva Biden a querer vacinar toda a população o mais depressa possível

Joe Biden estará a preparar-se para anunciar a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19 para todos os trabalhadores federais, avançam meios como a NBC News e a Bloomberg . O Presidente norte-americano deverá assinar uma ordem executiva sobre o tema, com a obrigatoriedade de receber a vacina a poder também abranger os trabalhadores que prestam serviços ao Governo, sem vínculo direto.Biden já tinha pedido aos trabalhadores governamentais para apresentarem prova de que estão vacinados ou submeter- se a protocolos mais rigorosos de testes.De acordo com fontes com conhecimento sobre estes planos, a ordem executiva deverá retirar da equação a alternativa de passar por um processo rigoroso de testagem, sistema que poderia ser utilizado por quem se recusa a receber a vacina. Outra das condições é a de que, quem não quisesse ser vacinado, teria obrigatoriamente de utilizar máscara.Ao tornar a vacina obrigatória, pelo menos para os trabalhadores governamentais, a administração dos EUA tenta conter a variante delta, que está a fazer subir o número de casos no país.