Em 175 concelhos, a incidência da covid aumentou numa semana. Veja no mapa como está o seu

A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou esta segunda-feira os dados de incidência da pandemia por concelho no período de 12 a 25 de novembro e constata-se que existem diferenças significativas em alguns municípios face ao período de 6 a 19 de novembro, que serviu de base para a aplicação de medidas em função dos escalões de risco.Assim, em 175 municípios assiste-se a um aumento no número de contágios por 100 mil habitantes, ao passo que em 114 a situação epidemiológica aliviou. Há ainda 19 concelhos sem alterações.Entre os concelhos com maiores diminuições nos casos por 100 mil habitantes em 14 dias destacam-se Manteigas (-666), Figueira de Castelo Rodrigo (-662) e Celorico da Beira (-650).Ainda com descidas significativas contam-se os municípios de Vizela (-586), Paços de Ferreira (-548), Lousada (-376), Caminha (-290) e Felgueiras (-280).Em sentido contrário, as subidas mais expressivas nos casos por centena de milhar de residentes em 14 dias verificam-se em Gavião (1.042), Mondim de Basto (849) e Freixo de Espada à Cinta (818). Freixo de Espada à Cinta, aliás, passa a ser o município com pior situação, contando com 3.153 casos por cem mil habitantes.Os níveis de incidência da pandemia divulgados hoje pela DGS levariam a que 70 concelhos vissem o seu escalão de risco alterado.Desta forma, os municípios em risco extremo aumentariam de 47 para 50, passando a integrar Gavião, Mondim de Basto, Armamar, Miranda do Corvo, Chaves, Cabeceiras de Basto, Esposende e Vila Verde. Sairiam deste nível, contudo, os concelhos de Celorico de Basto, Arouca, Matosinhos, Caminha e Figueira de Castelo Rodrigo.Os concelhos em risco muito elevado também sobem, passando de 80 para 85. Isto admitindo que o Governo manteria Oeiras como de risco muito elevado apesar de estar abaixo dos 480 casos por 100 mil habitantes definidos como limiar para esse escalão.No escalão de risco elevado o número de municípios desce de 86 para 83, enquanto no risco moderado, o nível mais baixo da escala, passam de 95 para 90.Dos 70 municípios que mudariam de escalão de risco, caso o Governo atualizasse a lista com base nos dados divulgados hoje pela DGS, 42 deles - o que equivale a 60% - passariam para um escalão mais severo.Os restantes 28 veriam a classificação da situação epidemiológica melhorar.Abrantes (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Alandroal (. Passaria de risco moderado para muito elevado)Alcácer do Sal (. Passaria de risco elevado para moderado)Anadia (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Armamar (. Passaria de risco muito elevado para extremo)Arouca (. Passaria de risco extremo para muito elevado)Barrancos (. Passaria de risco moderado para elevado)Batalha (. Passaria de risco elevado para moderado)Cabeceiras de Basto (. Passaria de risco muito elevado para extremo)Caldas da Rainha (. Passaria de risco moderado para elevado)Caminha (. Passaria de risco extremo para muito elevado)Campo Maior (. Passaria de risco elevado para moderado)Carregal do Sal (. Passaria de risco moderado para elevado)Castelo Branco (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Castelo de Vide (. Passaria de risco moderado para elevado)Castro Verde (. Passaria de risco moderado para elevado)Celorico de Basto (. Passaria de risco extremo para muito elevado)Chamusca (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Chaves (. Passaria de risco muito elevado para extremo)Coimbra (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Constância (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Coruche (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Cuba (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Esposende (. Passaria de risco muito elevado para extremo)Estremoz (. Passaria de risco elevado para moderado)Évora (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Figueira de Castelo Rodrigo (. Passaria de risco extremo para muito elevado)Gavião (. Passaria de risco elevado para extremo)Golegã (. Passaria de risco moderado para elevado)Gouveia (. Passaria de risco moderado para elevado)Idanha-a-Nova (. Passaria de risco elevado para moderado)Loulé (. Passaria de risco moderado para elevado)Lousã (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Mação (. Passaria de risco moderado para elevado)Mangualde (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Marvão (. Passaria de risco moderado para muito elevado)Matosinhos (. Passaria de risco extremo para muito elevado)Mêda (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Mira (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Miranda do Corvo (. Passaria de risco muito elevado para extremo)Miranda do Douro (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Monchique (. Passaria de risco moderado para elevado)Mondim de Basto (. Passaria de risco muito elevado para extremo)Montalegre (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Mourão (. Passaria de risco moderado para elevado)Nazaré (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Nelas (. Passaria de risco elevado para moderado)Odemira (. Passaria de risco moderado para elevado)Oliveira de Frades (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Penamacor (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Peniche (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Ponte da Barca (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Ponte de Sôr (. Passaria de risco elevado para moderado)Povoação (. Passaria de risco moderado para elevado)Proença-a-Nova (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Ribeira de Pena (. Passaria de risco elevado para moderado)Sabrosa (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Santarém (. Passaria de risco elevado para muito elevado)São Pedro do Sul (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Sardoal (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Sever do Vouga (. Passaria de risco muito elevado para elevado)Tondela (. Passaria de risco elevado para moderado)Torres Vedras (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Viana do Alentejo (. Passaria de risco elevado para moderado)Viana do Castelo (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Vila Nova de Poiares (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Vila Verde (. Passaria de risco muito elevado para extremo)Vila Viçosa (. Passaria de risco elevado para moderado)Vimioso (. Passaria de risco elevado para muito elevado)Vouzela (. Passaria de risco moderado para elevado)