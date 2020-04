O número de casos de infetados pela covid-19 superou a barreira dos 1,8 milhões em todo o mundo, sendo que desses 1,3 milhões estão ativos. Contam-se até ao momento 114.293 mortes provocadas pelo coronavírus e 428.082 casos recuperados a nível global. O país com mais casos reportados continua a ser os Estados Unidos (560.433), seguido de Espanha (166.831) e Itália (156.363), de acordo com o site

As outras duas que estão já a ser testadas em seres humanos pertencem às norte-americanas Moderna e Inovio Pharmaceuticals, segundo um documento divulgado pela OMS.O progresso está a ocorrer a uma velocidade sem precedentes no desenvolvimento de vacinas, com o coronavírus a ser dificilmente contido apenas com medidas de contenção. A indústria farmacêutica tem esperança de avançar nos desenvolvimentos a tempo de colocar uma vacina no mercado no próximo ano, o que geralmente demoraria cerca de uma década a acontecer.Grandes e pequenos farmacêuticas entraram em cena para tentar desenvolver uma vacina, que seria a maneira mais eficaz de conter os efeitos vírus. Segundo a OMS, também as gigantes farmacêuticas Pfizer e Sanofi têm o desenvolvimento de uma vacina em fase avançada.