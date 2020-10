Covid-19: Governo vai contratar mais 365 enfermeiros e 46 médicos intensivistas

António Costa anunciou que será lançado um regime especial de contratação de enfermeiros para unidades de cuidados intensivos (UCI) para o preenchimento de 365 vagas - "não a termo certo mas com integração na carreira", sublinhou o primeiro -ministro, e que "em janeiro será aberto um novo concurso para 46 médicos intensivistas, além dos concursos que já estão a decorrer" para a entrada de outros 48.





"Estamos também a desenvolver um reforço de 202 novas camas em UCI até ao primeiro trimestre do próximo ano" - agora com 52 camas, 50 até ao final de dezembro e as restantes 100 em janeiro de 2021, adiantou António Costa, que falava aos jornalistas, este sábado, 31 de outubro, após um Conselho de Ministros extraordinário que decidiu novas medidas restritivas para controlar o aumento de casos de indeção com o vírus da covid-19 no país.



Costa anunciou, também, a contratação de enfermeiros reformados para as equipas de rastreamento de contactos de infetados com Covid-19, em condições idênticas à contratação dos médicos reformados.





Ainda relativamente às UCI, o primeiro-ministro explicou que há 286 camas ocupadas nestas unidades e uma reserva de 70 camas disponíveis apenas para doentes covid, sendo que, em caso de necessidade, há 505 camas que podem ser mobilizadas para estes pacientes. "Se continuarmos a pressionar o Serviço Nacional de Saúde, teremos dificuldades crescentes para responder a esta situação", admitiu Costa.