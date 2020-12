Covid-19: Pelo menos 1,6 milhões de pessoas morreram devido à pandemia

Foram oficialmente diagnosticados mais de 71.041.350 casos de infeção desde que a epidemia foi detetada na China, no final do ano passado, dos quais pelo menos 44.731.000 já foram considerados curados, tendo morrido até ao momento pelo menos 1.595.276 pessoas, avançou a agência francesa de notícias AFP, este sábado, 12 de dezembro.

Segundo a mesma fonte, este número de casos diagnosticados reflete, no entanto, apenas uma fração do número real de infeções, já que alguns países testam só os casos graves e muitos países pobres têm capacidade limitada para fazer testes.

Nas últimas 24 horas, foram registados 12.326 óbitos e 702.077 novos casos em todo o mundo.

Os países que contabilizaram o maior número de mortes no último dia são os Estados Unidos, com 2.599 novas mortes, Itália (761) e México (693).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 295.539 mortes para 15.851.735 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 6.135.314 pessoas foram declaradas recuperadas naquele país.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 180.437 mortes e 6.836.227 casos, a Índia com 142.628 mortes (9.826.775 casos), o México com 113.019 mortes (1.229.379 casos) e o Reino Unido com 63.506 mortos (1.809.455 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 154 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (111), Itália (105) e Espanha (102).

A Europa soma, hoje, 473.400 mortes às 11:00 TMG (mesma hora em Lisboa), enquanto a América Latina e as Caraíbas 468.542 mortes (13.914.218 casos).

Os Estados Unidos e o Canadá somam 308.760 mortes (16.297.836 casos), a Ásia 204.180 óbitos (13.016.179 casos) e o Médio Oriente 83.789 mortes (3.603.559 casos).

O continente africano tem 55.663 mortes (2.345.958 casos), enquanto a Oceânia regista 942 mortes (30.502 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e com informações fornecidas pela Organização Mundial de Saúde.

Em Portugal, morreram 5.373 pessoas dos 340.287 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.