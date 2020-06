Covid-19: Portugal é o oitavo país da Europa em que familias mais foram afetadas

De todas as famílias portuguesas inquiridas, 46% disseram que as suas dívidas estão a aumentar a um ritmo que os rendimentos familiares não conseguem acompanhar, uma percentagem acima da média europeia que se situa nos 42%.A liderar a tabela das famílias que se dizem mais afetadas pelo novo coronavírus está França, com 62% dos inquiridos a mostrar preocupação com o acumular de dívidas. No lado oposto, numa situação financeira menos preocupante, estão as famílias do Norte da Europa com a Dinamarca a ser o país europeu em que as famílias mostram um menor aperto financeiro.



"Apesar de a situação financeira ser preocupante no geral, a maior inquietação reside nas famílias com crianças e onde as despesas aumentaram bastante face aos rendimentos dos pais", começa por dizer Luís Salvaterra, diretor-geral da Intrum Portugal, em comunicado.



Acrescenta que "estamos a falar de famílias que viram o seu rendimento diminuir, ou porque um dos progenitores se viu obrigado a requerer o subsídio de assistência à família, ficou desempregado ou em regime de lay-off".

Para além desta preocupação crescente com as dívidas, 56% das famílias portuguesas inquiridas reconhecem que o seu bem-estar financeiro diminuiu, comparativamente com a sua situação financeira há seis meses – um número muito acima da média europeia que se situa nos 48%.



E apenas 28% dos portugueses inquiridos mostram otimismo numa recuperação célere. Ainda assim, esta percentagem mostra que os portugueses estão mais confiantes numa recuperação do que a média dos países europeus (23%).



O inquérito mostra ainda que um terço dos portugueses diz que a pandemia está a ter um impacto positivo nos gastos, uma vez que tem resultado em níveis superiores de poupança, graças à redução das despesas, nomeadamente em deslocações e refeições fora de casa.