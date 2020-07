Covid-19: Tratamento de 5 dias da Gilead vai custar 2.340 dólares

Na segunda-feira, a Gilead disse em comunicado que apresentará esse preço aos países desenvolvidos de forma a criar um modelo de preço único para evitar a necessidade de negociações país a país que possam desacelerar o acesso.



"Queríamos garantir que nada impedisse o remdesivir de chegar aos pacientes", disse o CEO da Gilead, Daniel O’Day, em entrevista. O preço "garantirá que todos pacientes no mundo inteiro tenham acesso a este medicamento".





O preço de 390 dólares por frasco aplica-se a entidades governamentais. Quando a oferta for ampliada e a Gilead começar a vender o medicamento nos canais de distribuição normais, o preço de tabela para companhias de seguros privadas e outros clientes comerciais nos EUA será de 520 dólares por frasco, ou 3.120 dólares por um tratamento de cinco dias.O remdesivir é um dos primeiros medicamentos amplamente utilizados contra a covid-19. O medicamento recebeu autorização de uso de emergência do regulador dos EUA, em maio, depois de um extenso estudo ter revelado que o fármaco acelerou a recuperação em cerca de quatro dias de pacientes hospitalizados.Há centenas de tratamentos e vacinas em desenvolvimento em todo o mundo, numa verdadeira corrida para travar a pandemia que infetou mais de 10 milhões de pessoas e matou mais de 500 mil.A Gilead defende que o remdesivir poderá poupar 12 mil dólares por paciente ao permitir que as pessoas recebam alta dos hospitais mais rapidamente. Mas a empresa decidiu por um preço mais baixo para garantir que todos países desenvolvidos possam pagar.

Algumas estimativas apontam que o remdesivir seria rentável com um preço até aos 4.500 dólares por cinco dias de tratamento. Outras organizações, como o grupo de direitos do consumidor Public Citizen, disseram que o medicamento deveria custar apenas 1 dólar por dia, com base em cálculos de que poderia ser fabricado em escala por farmacêuticas de medicamentos genéricos por esse valor.



Na entrevista, O’Day disse que 1 dólar por dia "não era um preço realista".





O’Day explica que determinar o preço do medicamento foi um ato de equilíbrio. Por um lado, a pandemia avança e não há cura. Por outro, a empresa é uma entidade com fins lucrativos que fez um enorme investimento na produção de grandes quantidades do medicamento rapidamente, além de desenvolver novas versões mais fáceis de administrar.