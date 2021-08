Covid: Mais 2.306 novos infetados e oito mortes. Internamentos crescem

O boletim das autoridades de saúde, relativo às últimas 24 horas, mostra também um aumento no número de internamentos.Os dados da DGS revelam que há mais 28 doentes em unidades hospitalares, e mais 5 pacientes em cuidados intensivos. No total, os pacientes internados ascendem a um total de 923, sendo que 200 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), requerendo maior vigilância.A região Norte do país teve o maior aumento no número de infeções, registando 874 dos 2306 novos casos registados no país. Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram registadas 770 novas infeções. O Algarve somou 241 infeções em 24 horas, enquanto a zona Centro totalizou 227 novas infeções. O Alentejo é a zona do país com menos infeções, registando 129 casos.Os números da Direção-Geral da Saúde mostram que foi na Grande Lisboa a zona onde mais pessoas faleceram nas últimas 24 horas devido à infecção por covid-19: 5 óbitos. A região Norte registou 2 óbitos e o Algarve mais uma morte.