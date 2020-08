DGS admite rever normas sobre uso obrigatório de máscara

Leia Também Novos casos de covid em Portugal acima dos 400 pela primeira vez em sete semanas. Há mais seis óbitos

Durante a habitual conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica em Portugal, Graça Freitas foi questionada sobre uma notícia avançada hoje pelo Jornal de Notícias que apontava a possibilidade de tornar obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos."Nós estamos, neste momento, a revisitar as máscaras em três aspetos que me parecem importantes", começou, explicando que um desses aspetos é a sua utilização em espaços públicos.A diretora-geral sublinhou, no entanto, que essa possibilidade deve ser "avaliada com bom senso", tendo em conta o risco e a proporcionalidade, uma vez que em determinados espaços e situações não se justifica."Ir para uma rua movimentada de uma cidade é diferente do que passear o cão às 22:00 numa zona não movimentada. Temos de ter esse bom senso e esse sentido de proporcionalidade", ilustrou.Os outros dois aspetos relacionados com o uso de máscara que a Direção-Geral da Saúde (DGS) está a rever dizem respeito às crianças e aos diferentes tipos de máscara.Sobre o primeiro, Graça Freitas referiu uma nova orientação da Organização Mundial da Saúde, divulgada na segunda-feira, que aconselha o uso de máscaras nas escolas a crianças entre os 6 e os 11 anos.Em relação aos diferentes tipos de máscara, a diretora-geral referiu que estão a ser analisados novos estudos sobre o tema, adiantando que, mesmo que não seja criada uma norma a esse respeito, a DGS vai divulgar informação sobre a eficácia de determinadas máscaras, de forma a "permitir às pessoas utilizar as máscaras que têm à sua disposição de forma informada".Portugal registou mais seis mortes associadas à covid-19 e 401 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado.De acordo com os dados da DGS, desde o início da pandemia até hoje, registaram-se em Portugal 57.074 casos de infeção e 1.815 mortes.