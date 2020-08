Mais 374 novos casos de covid-19 em Portugal. Morreram mais três pessoas

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.818 nas últimas 24 horas, mais três face ao dia anterior, quando estavam contabilizados 1.815, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este sábado, 29 de agosto. As três vítimas mortais foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo.





Na sexta-feira foram registados seis óbitos, o número mais elevado desde o dia 14 de agosto.





Nas ultimas 24 horas, o número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,66% para 57.448, o que representa 374 novos casos. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,71% para 57.074 (401 novos).





Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 149 novos casos, o que representa 40% do total de novos casos no país. Já no Norte o número de novos casos ascendeu a 157.

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade baixou para 3,16%.

No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 41.766 casos, mais 210 do que o reportado ontem.





O número de casos ativos aumentou para 13.864.

Menos 10 doentes internados



Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais de 57 mil casos confirmados, 324 estão internados em hospitais, menos 10 do que na véspera (334).





No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 40 pacientes, mais dois do que no dia anterior.

Segundo o boletim diário da DGS, há a registar 848 mortos no Norte, 663 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 253 no Centro e 22 no Alentejo. Os Açores registam 15 óbitos, o Algarve tem 17 falecidos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.



(Notícia atualizada às 14:00 com mais informação)