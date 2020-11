Veja no mapa como está o risco no seu concelho e quantos casos precisa ter para cada escalão

Leia Também Há 103 concelhos onde o risco de contágio aumentou. Veja o que aconteceu no seu

Leia Também Concelhos de risco extremo têm quase três milhões de habitantes

Leia Também Recolher obrigatório nos dois próximos fins de semana em 127 concelhos, incluindo Lisboa e Porto

Leia Também Veja em que escalão de risco está cada concelho

Leia Também Governo decreta proibição de circular entre concelhos nos fins de semana dos feriados de dezembro

95 municípios em risco moderado, 86 em risco elevado, 80 em muito elevado e 47 em risco extremo.Dos 47 concelhos onde a situação é mais grave, o número de casos ocorridos em 14 dias varia bastante, uma vez que têm grandes diferenças de população.Por exemplo, o município alentejano do Crato apenas necessitou de 31 novos casos em 14 dias para ser colocado no nível de risco mais elevado. Isto porque a sua população é de 3.129 habitantes, segundo a mais recente estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE).O mapa mostra ainda que a situação mais grave é no distrito do Porto, onde dos 18 concelhos 17 estão em risco extremo e Baião encontra-se em risco muito elevado.O distrito de Braga conta com 10 concelhos em risco extremo e o de Aveiro tem oito municípios nesse patamar.O distrito de Faro também não tem qualquer município nos dois níveis de risco mais graves: 10 concelhos têm risco moderado e seis têm risco elevado.E o distrito de Lisboa contrasta com o do Porto ao não ter qualquer concelho em risco extremo. Dos 16 concelhos, um - a Lourinhã - está em risco moderado, seis em risco elevado e nove em risco muito elevado.Tendo em conta o escalão de risco e a sua população existem pelo menos 14 municípios que registaram mais de mil novos casos nos 14 dias considerados para o cálculo - presumivelmente entre 5 e 18 de novembro.Tendo em conta o número de casos necessários para serem classificados como estando em risco extremo os concelhos de Barcelos, Braga, Gondomar, Guimarães, Maia, Matosinhos, Porto, Santa Maria da Feira, Vila Nova de Famalicão e Vila Nova de Gaia registaram mais de mil casos no período utilizado para o cálculo do respetivo escalão de risco. Destes, o Porto (pelo menos 2.080) e Vila Nova de Gaia (2.885) tiveram mesmo de superar os dois mil novos contágios.Há ainda quatro municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que, apesar de estarem em risco muito elevado, registaram mais de mil novos casos: Cascais (pelo menos 1.026), Lisboa (2.446), Loures (1.026) e Sintra (1.879).E, nos 14 dias entre 28 de outubro e 10 de novembro, Paços de Ferreira registou 2.098 novos casos, sendo que para ser de risco extremo - a classificação em que se encontra - bastariam 545 contágios. Também Lousada registou naquele período 1.572 novas infeções, quando seriam suficientes 449 para ser de risco extremo.Nos 14 dias findos a 10 de novembro foram 18 os concelhos com mais de mil novos casos, dos quais seis com mais de dois mil. Lisboa, que é o município mais populoso do país, registou o maior número: 2.935. Seguiram-se Guimarães (2.873), Vila Nova de Gaia (2.638), Porto (2.489), Paços de Ferreira (2.098) e Matosinhos (2.052).