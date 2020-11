Há nove concelhos com mais de 2 mil casos por 100 mil habitantes. Paços de Ferreira já não é o pior

Um total de nove concelhos registou mais de dois mil casos de infeção pelo coronavírus por 100 mil habitantes entre 6 e 19 de novembro, revelou esta segunda-feira a Direção-Geral de Saúde (DGS).Ao contrário do que sucedia a 10 de novembro, já não há municípios com mais de três mil casos por 100 mil residentes - então, Paços de Ferreira (3.968) e Lousada (3.362) ultrapassavam aquela fasquia.Face ao período de 28 de outubro a 10 de novembro, o número de concelhos acima dos dois mil casos por 100 mil habitantes sobe de seis para nove. Já os municípios com mais de mil infeções por 100 mil residentes ascende a 43, mais 16 do que os 27 observados a 10 de novembro.Lousada passa a ser o município com maior incidência (2.791), apesar de uma descida significativa. Segue-se Paços de Ferreira (2.533), com uma quebra ainda mais acentuada.Vizela (2.523), Guimarães (2.343), Freixo de Espada à Cinta (2.335), Felgueiras (2.221), Penafiel (2.108), Fafe (2.074) e Manteigas (2.029) são os restantes concelhos acima da barreira dos dois mil casos por 100 mil habitantes. Vizela e Manteigas são os dois únicos destes municípios que reduziram a incidência.