Espanha apoia levantamento de patentes das vacinas. Costa diz que problema está na produção

Von der Leyen disse que "a UE está pronta para discutir qualquer proposta que aborde a crise de maneira eficaz e pragmática", acrescentando que "é por isso que estamos prontos para falar sobre a proposta dos EUA para uma isenção de propriedade intelectual para as vacinas que poderia ajudar a atingir esse objetivo".Mas nem todos os países concordam com Bruxelas. É o caso de França, mas sobretudo da Alemanha, que considera que o levantamento das patentes não resolverá o problema da distribuição das vacinas, e que pode até agravá-lo. A chanceler alemã, Angela Merkel, entende que sem o incentivo do lucro, as farmacêuticas ser menos eficazes na produção de vacinas.Um posição que fica em linha com aquilo que tem sido defendido pela BioNTech, a farmacêutica alemã que está a produzir uma vacina com a norte-americana Pfizer.Já Portugal considera que os problemas de fundo no acesso às vacinas contra a covid-19, mais do que no levantamento de patentes, estão na capacidade de produção.