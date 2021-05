Merkel contra levantamento de patentes defendido por Biden e admitido pela UE

Leia Também EUA e Bruxelas abrem a porta ao fim das patentes nas vacinas anti-covid. Farmacêuticas afundam em bolsa

Mal se começara a gerir a expetativa quanto a um eventual levantamento de patentes das vacinas contra a covid-19 e já Berlim atirava um balde de água fria para refrear tal desiderato. Uma porta-voz do governo alemão, citada pela agência Bloomberg, afirmou que o plano norte-americano para o levantamento das patentes, de seguida admitido por vários responsáveis da União Europeia, provocaria "complicações severas" na produção de vacinas.Esta quarta-feira, a administração norte-americana liderada por Joe Biden cedeu à pressão que se avolumava e anunciou, durante um evento da Organização Mundial do Comércio (OMC), ser favorável ao levantamento de patentes. Em causa estava uma proposta feita nesse sentido pela África do Sul e pela Índia, também defendida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e que foi prontamente apoiada por diversos congressistas do Partido Democrata."As circunstâncias extraordinárias da pandemia da covid-19 exigem medidas também elas extraordinárias", defendeu a representante da administração Biden para o comércio. Esta posição representa um volte-face relativamente à defesa da propriedade intelectual que os Estados Unidos continuavam a privilegiar.(Notícia em atualização)