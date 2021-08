Mercadona está a contratar 100 pessoas para novas lojas em Setúbal e Montijo

Leia Também Espanhóis compram testes de antigénio nas "rebajas" em Portugal

A Mercadona está a continuar o plano de expansão em Portugal e, para isso, está a contratar. A cadeia espanhola de supermercados vai abrir duas novas lojas -- em Setúbal e Montijo -- em 2022 e anunciou esta sexta-feira que vai dar início ao processo de recrutamento de mais de 100 colaboradores para todas as secções, em regime de part-time e full-time."A empresa continua a apostar na criação de emprego e, por isso, as novas ofertas agora disponíveis mantêm o compromisso de formar uma equipa focada na excelência e no serviço, altamente motivada e em linha com a visão da empresa, para alcançar os objetivos do projeto comum, prestando um bom serviço ao "Chefe" (cliente) e garantindo qualidade e estabilidade laboral", diz a Mercadona em comunicado.A cadeia de supermercados promete um salário "atrativo e contrato de efetividade desde o primeiro dia", mas também a possibilidade de evoluir dentro da empresa, formação constante e adaptada ao posto a desempenhar. "A Mercadona possui uma política de Recursos Humanos diferenciada que aposta na construção de carreiras, na promoção interna, na equidade e na progressão salarial, reconhecendo o talento dos seus colaboradores e permitindo o seu desenvolvimento pessoal e profissional".A par destes postos, a Mercadona tem também em curso o recrutamento para as lojas que continuará a abrir na região Norte, também em 2022, em Guimarães, Braga e Póvoa de Varzim. Este ano, a empresa prevê investir 150 milhões de euros e recrutar um total de 600 pessoas.



Atualmente, a Mercadona conta com 24 lojas em Portugal, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo, tendo já aberto quatro das nove lojas previstas para 2021. "A abertura destas duas lojas no distrito de Setúbal representa um grande passo no projeto de expansão que a Mercadona tem vindo a desenvolver em Portugal desde 2016", acrescenta.