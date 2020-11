Estado e empresas deviam antecipar subsídio de Natal, recomenda Forum para a Competitividade

Depois da forte recuperação no terceiro trimestre, o Forum para a Competitividade antecipa agora uma recessão menos acentuada na economia portuguesa este ano, mas alerta que o confinamento parcial vai penalizar a economia, pelo que sugere que o Estado e as empresas que possam antecipem o pagamento do subsídio de Natal.

O PIB de Portugal registou um crescimento em cadeia de 13,2% no terceiro trimestre, o que reduziu a quebra homóloga para 5,8%. O desempenho foi "muito superior ao esperado" e "é tão mais notável quanto a queda do segundo trimestre tinha sido de 13,9%, ou seja, é como se tivesse havido um quase retorno ao nível do PIB registado no primeiro trimestre", refere o Forum para a Competitividade na nota mensal publicada esta segunda-feira.

Devido a esta evolução, o Forum para a Competitividade reviu em alta a sua estimativa para o acumulado do ano. Antecipa agora uma queda do PIB entre 7% e 9% em 2020, quanto antes apontava para 12%.

Mas a entidade alerta também que o "confinamento parcial anunciado para início de Novembro, deverá constituir um travão à actividade, por um período que ainda não é possível determinar" e por isso não descarta uma queda no PIB do quarto trimestre.

Por isso, para "minorar os riscos para o quarto trimestre", o Forum para a Competitividade sugere que "o Estado dê o exemplo e se antecipe no pagamento do subsídio de Natal e que as empresas que o possam fazer que o façam".

Recomenda ainda que "se façam campanhas para compras natalícias antecipadas", uma vez que estas "parecem estar duplamente ameaçadas, quer porque poderá haver restrições aos encontros de família nesta quadra, quer porque muitos consumidores poderão evitar espaços comerciais com muito público".