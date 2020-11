Acionista do Benfica dá “cabazada” de empregos em Oliveira do Hospital

A Quinta de Jugais, uma marca de produtos tradicionais da região de Oliveira do Hospital, está a reforçar a operação logística com a contratação de mais uma centena de pessoas para garantir a produção e entrega de cabazes de Natal para empresas.

Criada em 2001 pelos irmãos António e Pedro Martins, quando tinham apenas 21 e 19 anos, a empresa conhecida pelos cabazes natalícios com produtos gastronómicos da Serra da Estrela – no melhor ano vendeu mais de 200 mil por ano – tem também produção própria de doces de fruta.

"O facto de termos uma equipa de 40 pessoas jovem e dinâmica permite que a marca esteja constantemente a inovar. (…) Para garantir a eficácia desta área [de cabazes], todos os anos a empresa aumenta a sua equipa na época festiva, dando oportunidade de emprego a pessoas da região Centro", destaca Mariana Campos, responsável de marketing da Quinta de Jugais.

Presente atualmente em mais de uma dezena de países, entre os quais os EUA, Brasil, Canadá, Alemanha, Polónia, Luxemburgo, França, Inglaterra e China, a Quinta de Jugais é um dos acionistas de referência do Benfica desde 2018, quando passou a deter uma participação qualificada de 2,004% no capital social da SAD encarnada.

A empresa detida em partes iguais pelos irmãos António Manuel e Pedro Luís integra o lote dos cinco maiores acionistas da SAD do clube da Luz. No final do ano passado, quando o clube da Luz lançou uma OPA parcial, faziam também parte desse grupo José António dos Santos, presidente do grupo Valouro, com 12,7%, o empresário da construção José Guilherme (3,72%), Luís Filipe Vieira (3,28%) e a Olivedesportos de Joaquim Oliveira (2,66%).





Também o El Corte Inglés já anunciou a contratação de mais de 500 pessoas para "diferentes áreas de atendimento ao cliente" na época natalícia. A retalhista espanhola disse que estes colaboradores "serão integrados nas áreas de decoração, brinquedos, moda, supermercado, restauração e apoio ao cliente e-commerce, além de serviços especiais para essas datas, como os embrulhos de Natal".