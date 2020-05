Estados Unidos dão mil milhões para nova vacina à procura de vantagem

Os Estados Unidos entregaram mil milhões de dólares a mais uma empresa, a AstraZeneca, para financiar o desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus que está a ser desenvolvida com o contributo da universidade de Oxford.





A maior economia do mundo tem em andamento a operação Warp Speed, no âmbito do qual investe em vacinas com o objetivo de assegurar a respetiva e atempada distribuição nos Estados Unidos, em caso de sucesso dos laboratórios que usufruírem do apoio.