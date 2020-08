Estados Unidos fecham maior acordo de vacinas com Sanofi e Glaxo

Os Estados Unidos continuam a investir em contratos com farmacêuticas para assegurar que, quando for descoberta uma vacina eficaz para a covid-19, a sua população irá recebê-la prontamente.



Esta sexta-feira foi anunciado que a administração liderada por Donald Trump fechou o maior destes contratos, no valor de 2,1 mil milhões de dólares, com a Sanofi e a GlaxoSmithKline.





Se estas duas farmacêuticas tiverem sucesso na criação de uma vacina, os Estados Unidos têm já garantidas 100 milhões de doses, com a opção de receber 500 milhões de doses adicionais no longo-prazo. O dinheiro adiantado por este Governo vai servir para apoiar os testes clínicos e o fabrico.Os Estados Unidos lançam-se neste compromisso no âmbito da Operação Warp Speed, dentro da qual já destinaram milhares de milhões de dólares para ajudar no desenvolvimento de vacinas experimentais.Deste lado do Atlântico, o Reino Unido já assinou um acordo semelhante com as mesmas empresas e estarão ainda a decorrer conversações no mesmo sentido com a União Europeia.