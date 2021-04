EUA suspendem vacina da J&J que chega a Portugal amanhã

Leia Também Quarta vacina contra a covid-19 chega já amanhã

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution. — U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021

A Food and Drug Administration (FDA) e o Centro para o Controlo de Doenças (CDC) decidiram suspender de imediato a administração da vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson após seis casos de problemas com coágulos sanguíneos em pessoas que receberam o fármaco.As autoridades de saúde norte-americanas pediram também aos estados para deixarem de administrar a vacina, que confere imunidade com uma única dose, enquanto investigam a situação.O anúncio foi feito através do Twitter, tendo a FDA indicado que haverá uma conferência de imprensa pelas 15:00 (hora de Lisboa).

Leia Também Dispara o número de portugueses que recusam ser vacinados

Os seis casos são todos mulheres com idades entre os 18 e os 48 anos, tendo uma delas morrido e outra encontra-se em estado crítico. As pacientes desenvolveram os coágulos no espaço de duas semanas após a toma da vacina.Até ao momento, mais de 6,8 milhões de pessoas nos EUA já receberam a vacina da J&J e perto de nove milhões de doses foram enviadas para os diversos estados. A FDA refere que estas reações adversas aparentam ser "extremamente raras".

As of 4/12, 6.8m+ doses of the J&J vaccine have been administered in the U.S. CDC & FDA are reviewing data involving 6 reported U.S. cases of a rare & severe type of blood clot in individuals after receiving the vaccine. Right now, these adverse events appear to be extremely rare — U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021





Uma reunião do comité de aconselhamento do CDC está agendada para quarta-feira.