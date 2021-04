Dispara o número de portugueses que recusam ser vacinados

A esmagadora maioria dos portugueses quer tomar a vacina contra a covid-19, mas a percentagem de inquiridos que refere que não quer participar no processo de vacinação aumentou de 1,7% para 7,8% no espaço de um mês, de acordo com os dados divulgados na reunião do Infarmed.

Mesmo afirmando que "não parece haver evidência de problemas com a execução do plano de vacinação", Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, recomendou "atenção" a esta categoria de céticos, lembrando o perfil desta população que mostra maior desconfiança em relação às vacinas.

Leia Também Peritos aconselham Governo a avaliar risco regional no desconfinamento

Quem são elas? As pessoas mais novas, que perderam uma parte ou a totalidade do rendimento devido à pandemia, que já não tomavam a vacina contra a gripe, que mostram uma confiança baixa nos serviços de saúde e nas medidas adotadas pelo Governo e que consideram também a informação sobre a vacina pouco clara ou inconsistente.

Leia Também Task-force mantém verão como meta para a imunidade de grupo

Apesar desta alteração, que coincide no tempo com o surgimento de dúvidas em relação à vacina da AstraZeneca, a especialista frisou que também subiu de 76,7% para 82,2% os que dizem que vão tomar a vacina (baixando a percentagem dos que referiam antes que iam esperar algum tempo), considerando que "não parece haver uma perda significativa" na perceção dos portugueses em relação à eficácia e à segurança das vacinas.

Na atualização dos resultados deste inquérito, que nesta última edição optou por dividir a questão em termos de segurança e de eficácia, a percentagem de portugueses que dizem ter confiança ou muita confiança na segurança é de 87,7%, praticamente igual (87,5%) aos que pontuam da mesma forma a expectativa em relação à eficácia.

Leia Também EUA suspendem vacina da J&J que chega a Portugal amanhã

Em relação às outras perguntas habitualmente incluídas neste estudo, como a perceção sobre o estado de saúde, a confiança nos serviços de saúde ou a adequação das medidas do Governo, não há diferenças substanciais. Por exemplo, destacou Carla Nunes, um em cada quatro portugueses continua a dizer que se sente agitado, ansioso ou triste devido ao isolamento social provocado pela pandemia de covid-19.