Fauci prevê resultados positivos de uma segunda vacina contra covid-19

Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infeciosas dos EUA, prevê que possa surgir rapidamente uma segunda vacina contra a covid-19, após a divulgação da eficácia da solução da farmacêutica Pfizer e da alemã BioNTech.





Na quarta-feira, Fauci mostrou-se otimista quanto às atualizações do grupo de biotecnologia Moderna, revelando que "ficaria surpreso caso não apresentassem um grau de eficácia semelhante" ao divulgado na segunda-feira pela empresa norte-americanas e pela alemã BioNTech.





Por esta ser idêntica e ter a mesma tecnologia de RNA do que a da Pfizer e da BioNTech, que demonstrou 90% de eficácia, o especialista acredita nos seus resultados positivos.





Até à data foram 30 mil as pessoas que receberam esta vacina, ou o placebo, sendo que 53 testaram positivo à covid-19. Os casos positivos serão analisados pelos especialistas que irão comparar o número de infeções no grupo do placebo e nos participantes vacinados, retirando desta forma conclusões quanto à eficácia da vacina.



Fauci é quem lidera o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas, que está a trabalhar com a Moderna no desenvolvimento da vacina, contribuindo para o financiamento desta última fase antes da análise final. Os dados serão analisados nos próximos dias e revelados o quanto antes, de acordo com as declarações de Fauci citadas pelo Financial Times.





Fauci é dos especialistas dos Estados Unidos que mais esforços tem feitos para acabar com a covid-19, assumindo-se contra as políticas do ex-presidente norte-americano Donald Trump no combate à pandemia. O médico revelou, em entrevista, a sua preocupação quanto ao aumento exponencial de casos nos EUA, que atingiram os 10 milhões de infetados e 230 mil mortos na semana passada.





A seu ver, apesar de as vacinas parecerem uma realidade próxima, o vírus da covid-19 irá permanecer oculto por muitos anos, tendo em conta que alguns indivíduos podem ser suscetíveis e "re-suscetiveis" à infeção por covid-19.