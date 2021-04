Fernando Alfaiate vai coser fundos da bazuca, Costa Silva acompanha execução

Fernando Alfaite, que desempenha funções na comissão diretiva do Compete 2020, foi o escolhido para liderar a estrutura de missão Recuperar Portugal, anunciou o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, na apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).O ministro anunciou que teve a oportunidade de "propor ao primeiro-ministro o nome do responsável pela estrutura de missão", indicando que o primeiro-ministro "já deu o seu acordo a esse nome" e que "assim que houver condições legais para fazer essa nomeação" ela será concretizada.Fernando Alfaiate, vogal da comissão diretiva do Compete 2020 (maior programa do atual quadro comunitário, PT 2020), será assim o principal gestor dos fundos da chamada "bazuca" europeia, liderando uma estrutura designada de Recuperar Portugal.Na mesma apresentação, o primeiro-ministro voltou a elogiar o papel que António Costa Silva teve na conceção da visão estratégica que serviu de base ao PRR agora concluído e adiantou que o consultor e ex-líder da petrolífera Partex teve a "amabilidade" de aceitar "presidir à comissão de acompanhamento deste plano"."Tivemos oportunidade de convidar o professor António Costa Silva para olhar de fora para uma visão estratégica daquilo que deve ser o país a 10 anos, de forma a podermos ter um instrumento que não era de medidas concretas, que não era quantificado, mas que era uma visão que assegurasse a coerência entre os diferentes instrumentos ao nosso dispor, que se prolongam por várias legislaturas e mandatos presidenciais", explicou António Costa.A entidade a cargo de Costa Silva terá uma "dupla natureza", notou ainda o líder do Governo durante a apresentação pública que teve lugar esta tarde em Coimbra.