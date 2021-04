Marcelo ouve líderes de tecnológicas que brilham lá fora à procura de ideias inovadoras

Leia Também Marcelo quer tirar a limpo críticas ao Plano de Recuperação

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu alargar as cerca de 30 audiências com economistas e académicos destinadas a avaliar os méritos e defeitos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a um conjunto de líderes de tecnológicas portuguesas que dão cartas lá fora para ouvir ideias inovadoras que permitam antecipar qual será o futuro económico do país.Na tarde desta sexta-feira, já depois de ouvir a apresentação detalhada da versão final do PRR feita pelo Governo, o Presidente da República conversou por videoconferência com Daniela Braga, fundadora e CEO da DefinedCrowd.Segundo apurou o Negócios, seguem-se já na segunda-feira conversas com Vasco Pedro, co-fundador e CEO da Unbabel, e Nuno Sebastião, cofundador e CEO da Feedzai.No dia 23 de abril, será a vez de o Presidente falar com os empreendedores José Neves, fundador e líder da Farfetch, e Tiago Paiva, fundador e CEO da Talkdesk. Esta ronda junto de líderes de tecnológicas nacionais termina a 30 de abril com uma reunião com Paulo Rosado, criador da Outsystems.Em comunicado da DefinedCrowd divulgado após a conversa mantida com Marcelo, Daniela Braga diz acreditar que "o investimento em inteligência artificial e a capacitação digital são elementos críticos para acelerar a recuperação e planear o futuro não só para Portugal, mas também para a Europa".O Negócios sabe que o Presidente da República decidiu incluir estas reuniões com empreendedores da área tecnológica por considerar que a avaliação ao PRR e a preparação do futuro próximo não pode passar ao lado daquele setor, pelo contrário.Marcelo Rebelo de Sousa quer receber contributos novos e inovadores sobre quais devem ser as apostas para transformar a economia portuguesa. E, desde logo, perceber em que sentido deve caminhar essa transformação.Desde modo, Belém pretende uma visão externa à dos documentos governamentais ainda muito assentes numa visão planificada da economia e acolher ideias transformadoras para o país. Como já escreveu o Negócios, Marcelo tem como mote para este segundo mandato promover a recuperação económica face aos efeitos da pandemia e assegurar que, em 2026, sai de Belém com um país diverso do atual.