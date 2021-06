G7 comprometem-se a dar mais mil milhões de doses para países pobres

Os líderes do G7 prometem entregar no mínimo mil milhões de doses extras de vacinas no próximo ano aos países mais carenciados, de acordo com o comunicado final obtido pela Bloomberg e Reuters.









Na cimeira de três dias na Cornualha, o G7 compromete-se a garantir mais mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19 no próximo ano. Desde o início da pandemia o G7 compromete-se assim com mais de duas mil milhões de doses. Uma análise da Reuters aponta, no entanto, para que este número tenha um impacto muito limitado. E era já esse o valor acordado, mas nem assim o G7 alterou a pretensão.



