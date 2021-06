Brexit: Líderes da UE alertam Londres para respeitar acordo

Os líderes da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen e Charles Michel, alertaram hoje o Governo britânico que "ambos os lados" devem implementar o acordo do Brexit numa reunião com o primeiro-ministro britânico à margem da cimeira do G7.





A presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu reuniram-se esta manhã com Boris Johnson em Carbis Bay, na Cornualha, no sudoeste de Inglaterra.





"O Acordo de Sexta-feira Santa e a paz na ilha da Irlanda são fundamentais. Negociámos um Protocolo que o preserva, assinado e ratificado pelo Reino Unido e UE. Queremos as melhores relações possíveis com o Reino Unido. Ambos os lados devem implementar o que combinamos. Há total unidade da UE nesta questão", escreveram von der Leyen e Michel na rede social Twitter de forma idêntica.





Em causa estão divergências sobre a aplicação do acordo na Irlanda do Norte, onde o Reino Unido tomou medidas unilaterais para mitigar o impacto da introdução de controlos aduaneiros na circulação de algumas mercadorias, como produtos alimentares frescos.





Ao abrigo do acordo para a saída do Reino Unido da UE, a Irlanda do Norte manteve-se na prática no mercado único, pelo que os controlos alfandegários das mercadorias da Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia) para evitar uma fronteira física com a vizinha Irlanda.





Uma fronteira aberta é uma das condições dos acordos de paz de 1998 que colocaram fim a décadas de violência sectária entre católicos, republicanos favoráveis à reunificação da ilha inteira, e protestantes, unionistas que querem que o território permaneça sob a corona britânica.





O primeiro-ministro britânico também se reuniu esta manhã com a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron.





No decurso das conversações, o Presidente francês disse estar disposto a "restabelecer" a relação com os britânicos, disseram fontes do Eliseu.

Contudo, lembrou Johnson que este novo começo ficará dependente "do respeito dos britânicos pela palavra dada aos europeus e pelo quadro definido pelos acordos de Brexit", acrescentaram as fontes.





O jornal The Times noticiou na quinta-feira que a atual encarregada de negócios dos Estados Unidos em Londres, Yael Lempert, encontrou-se com o secretário de Estado para as Relações Europeias, David Frost, e acusou o Reino Unido de "inflamar" as tensões por causa de recusar impor os controlos aduaneiros.