Gigante australiana funde império de testagem em Portugal

O grupo australiano ALS, que se apresenta como líder mundial em serviços e soluções laboratoriais de testagem, inspeção, certificação e verificação, decidiu que é chegada a hora de a sua presença em Portugal adotar a denominação corporativa do dono.

Assim, meia dúzia de anos depois de ter adquirido a ControlVet, que era a maior empresa da ALS no nosso país, aquela sociedade avançou com um processo de fusão com as sete companhias detidas pelo grupo australiano - entre as quais a Aquimisa Portugal, a ALSP, a Betechin e a Serviços Mais -, passando a designar-se exclusivamente como ALS Life Sciences Portugal.

Leia Também Covid-19: Grupo australiano abre em Tondela a única produtora ibérica de kits de testes

Este aglomerado de empresas, que detém quatro unidades laboratoriais em Portugal - em Tondela, Barcarena, Caniço e Castelo Branco -, registou uma faturação de 15 milhões de euros no ano passado, contando com cerca de 220 trabalhadores.

Em comunicado, João Cotta, diretor geral da ALS Life Sciences Portugal, destaca que "65% dos trabalhadores da empresa detêm formação superior" e que "as equipas de investigação e desenvolvimento são lideradas por doutorados nas respetivas áreas de especialização, refletindo a aposta que a empresa faz na captação de jovens talentos, indispensáveis para desenvolver soluções inovadoras".

Na sua sede, em Tondela, a empresa investiu, no ano passado, cerca de 1,1 milhões de euros na construção de um laboratório "único em Portugal" dedicado à Investigação & Desenvolvimento e produção de kits de testes PCR para a deteção do coronavírus.

"Este investimento, que contou com uma comparticipação de 95% pelo Compete 2020, permite a Portugal ser um exportador de testes PCR desenvolvidos e produzidos no nosso país", realça a empresa.

E na passada terça-feira, a ALS Life Sciences Portugal anunciou o lançamento do novo kit de diagnóstico in-vitro para a covid-19, o ALS SARS-CoV-2 RT-PCR 4G, "desenvolvido e produzido integralmente em Portugal na ALS".

Este novo kit, que "permite a deteção de todas as variantes conhecidas de SARS-CoV-2, incluindo as variantes britânica, brasileira e sul-africana, sem reação cruzada com outros vírus relacionados conhecidos ou patógenos respiratórios comuns", garante a empresa, tem como destino sobretudo a exportação.

A multinacional ALS está presente em mais de 70 países e emprega mais de 15 mil pessoas.