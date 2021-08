Australiana ALS compra Sagilab do Porto por três milhões

O grupo australiano ALS, que se apresenta como líder mundial em serviços e soluções laboratoriais de testagem, inspeção, certificação e verificação, adquiriu a totalidade do capital da Sagilab por cerca de três milhões de euros.

A compra da empresa sediada no Porto, que fatura 1,6 milhões de euros e emprega perto de 40 pessoas, foi realizada através da ALS Life Sciences Portugal, operação sediada em Tondela e liderada por João Cotta.

Leia Também Gigante australiana funde império de testagem em Portugal

Fundada em 1999, a Sagilab é especialista em análises químicas e microbiológicas para controlo ambiental, higiene hospitalar, alimentos e presta serviços de consultoria especializada nestas áreas.

Leia Também Unilabs e HPA Saúde investem 1,5 milhões em laboratório no Algarve

280 Trabalhadores Com a integração dos perto de 40 funcionários da Sagilab, a rede portuguesa da ALS passa a contar com 280 pessoas.







Presente em Portugal desde 2008, a ALS vai integrar a equipa e o laboratório da Sagilab na rede portuguesa, passando assim a contar com uma "cobertura única" no país com mais de 280 funcionários, cinco laboratórios e seis escritórios.

"É uma aquisição estratégica para nós em Portugal. A Sagilab possui uma base de operações e clientes de grande qualidade e está alinhada com a nossa estratégia de aquisição, com foco nas oportunidades de serviços laboratoriais e técnicos, suportando o nosso plano estratégico de aumentar os negócios não cíclicos dentro do grupo", refere o CEO da ALS Limited, Raj Naran, citado numa nota de imprensa.



Fusão e testes PCR em Portugal





No primeiro semestre, o grupo que emprega mais de 15 mil pessoas e está presente em 70 países decidiu adotar em Portugal a denominação corporativa do dono. Meia dúzia de anos após ter adquirido a ControlVet, que era a maior empresa da ALS no país, avançou com um processo de fusão das sete companhias detidas pelo grupo - entre as quais a Aquimisa Portugal, a ALSP, a Betechin e a Serviços Mais -, passando a designar-se exclusivamente como ALS Life Sciences Portugal.

Este aglomerado de empresas, que detinha até agora quatro unidades laboratoriais em Portugal - em Tondela, Barcarena, Caniço e Castelo Branco -, registou uma faturação de 15 milhões de euros no ano passado, contando com cerca de 240 trabalhadores, dos quais mais de 120 em Tondela.

Há um ano, o grupo ALS investiu um milhão de euros para instalar em Tondela um laboratório dedicado à produção de kits de testes RT-PCR de deteção do coronavírus com resultados em 24 horas, produzindo também ali todos os componentes necessários, que arrancou com uma capacidade diária de produção de oito mil kits/testes em apenas um turno".