Veja o mapa dos concelhos nos três escalões de risco ponderados pelo Governo

O primeiro-ministro já tinha avançado com essa possibilidade quando anunciou as medidas a vigorar durante o estado de emergência e confirmou na passada quinta-feira ter mandatado a ministra da Saúde para elaborar um "escalonamento dos concelhos" em função do número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.



Na terça-feira, José Luís Ferreira, deputado do Partido Ecologista "Os Verdes", disse que os escalões seriam três: dos 240 a 480 casos por 100 mil habitantes, dos 480 a 960 e acima de 960. O parlamentar, que falava à saída de uma reunião com o Presidente da República, referiu ainda que o Executivo pretenderá manter o recolher domiciliário obrigatório a partir das 13:00 aos fins de semana apenas nos concelhos no patamar de maior risco.



Hoje, a ministra da Saúde deu a entender que existirão mesmo os três escalões e que serão com aqueles valores de referência, notando que são já usados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). Marta Temido, que falava na conferência de imprensa após a divulgação do boletim diário da DGS sobre a covid-19, não adiantou quais as restições que seriam aplicadas a cada escalão nem quando se iria aplicar essa diferenciação.



A maioria dos 28 concelhos onde a situação é mais grave localiza-se no Norte do país.