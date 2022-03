Tanto o número de internamentos total como os internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) recuou. Há agora menos 120 pessoas hospitalizadas, para um total de 1.358; em UCI há 96 pessoas internadas, menos seis face ao anterior boletim.

Há mais 1.752 pessoas recuperadas da covid-19. O número de casos ativos subiu face ao boletim anterior, com mais 9.231 casos.

Portugal regista mais 11.006 casos de covid-19 e 23 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com relatório de situação da Direção-geral de Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.Do total de novos casos, 3.817 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. A região Centro do país contabilizou o segundo maior número de novos casos, com 2.947.Do total de 23 óbitos que constam deste relatório, 10 mortes foram registadas no Norte, tendo Lisboa e Centro registado seis casos cada. Houve também um morto reportado no Alentejo.