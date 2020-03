Hotel Moov Porto Norte oferece 30 quartos a profissionais de saúde

Hotel Ribeira do Porto, ABC Hotel Porto, Hotel Castrum Villae, Hotel Ribeira Collection, Hotel dos Loios, Hotel Feira Pedra Bela e o Penafiel Park Hotel & Spa são alguns hotéis da região Norte que disponibilizaram muitos dos seus quartos para alojar profissionais de saúde que estão a combater a pandemia da covid-19.

A este movimento hoteleiro solidário junta-se agora o Hotel Moov Porto Norte, que vai abrir as suas portas esta sexta-feira, 20 de março, e até 9 de abril, aos profissionais de saúde que necessitem de alojamento durante o combate ao coronavírus.

Localizado a apenas 10 minutos do Hospital São João e muito próximo do Hospital Pedro Hispano, unidades hospitalares de referência no combate à pandemia de Covid-19 na região Norte, o Hotel Moov Porto Norte vai disponibilizar dois pisos do edifício para o efeito, num total de 30 quartos gratuitos, incluindo parque de estacionamento privado, para permitir o descanso de médicos, enfermeiros e técnicos de saúde.

"Após uma natural quebra das reservas, tomamos a decisão de cancelar todas as outras que ainda tínhamos previstas para libertar o edifício e colocá-lo à disposição dos profissionais de saúde que neste momento travam uma incansável batalha contra o novo coronavírus. De imediato, os nossos colaboradores voluntariam-se para deixar as suas casas e famílias e também se instalarem no hotel, garantindo assim todos os serviços durante 24 horas/7 dias por semana", enfatizou André Ferreira, administrador da Endutex Hotéis, entidade gestora da marca Moov, em comunicado.

Entretanto, como "a segurança e bem-estar de todos, onde se incluem 11 funcionários do hotel (cinco na receção e seis na limpeza) que se voluntariaram para trabalhar durante as próximas semanas, é a prioridade, pelo que está a ser implementado um rigoroso plano de contingência no hotel", avançou a empresa.

"Todo o staff passará a usar fatos especiais, luvas e máscaras, terá de cumprir um intensivo plano de desinfeção de quartos e áreas comuns e ficará também hospedado no hotel, para evitar possíveis contágios com o exterior, dado este ser um grupo de risco", detalhou.