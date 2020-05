Hotéis Moov reabrem a 13 de maio com bloqueio de quartos três dias após a ocupação

Os três hotéis do grupo Endutex – Moov Porto Centro (no Porto), Moov Porto Norte (em Matosinhos) e Moov Évora reabrem a 13 de maio e, entre as várias medidas de higiene e proteção de trabalhadores e hóspedes, "destaque para a migração tecnológica de vários serviços de atendimento, que vão permitir fazer ‘check-in’ e interagir com as equipas do hotel em segurança", garante a empresa, em comunicado.

Para além da desinfeção das infraestruturas e do cumprimento de "um apertado plano de higiene e segurança", o grupo afiança que, entre as medidas excepcionais adotadas, decidiu que irá manter os quartos bloqueados três dias depois da sua ocupação. "Caso um cliente fique mais do que uma noite, pode optar por mudar de quarto todas as noites para um quarto limpo ou por não ter limpeza e solicitar a troca de toalhas", explica a empresa. De referir que os hotéis contam com o selo "Clean & Safe", atribuído pelo Turismo de Portugal. Por outro lado, "através da nova App Moov Hotels é possível fazer o contacto com o hotel sem necessidade de interação pessoal, incluindo recomendações sobre o que fazer e visitar na cidade e acesso exclusivo a campanhas e ofertas", realça, adiantando que os seus hotéis vão também disponibilizar opção de "check-in" online. No âmbito do combate à pandemia de covid-19, o grupo disponibilizou gratuitamente uma ala do Moov Porto Norte para acolher profissionais de saúde, e mantém a oferta de um desconto especial para profissionais de saúde e suas famílias, de 20% em alojamento e pequeno-almoço, em qualquer um dos hotéis Moov, para estadias com o mínimo de duas noites até ao final do ano. Os hotéis Moov pertencem a uma sociedade detida pelo grupo Endutex, que foi fundado em 1970, em Caldas de Vizela, e é um das maiores produtoras mundiais de têxteis técnicos revestidos, com unidades industriais em Portugal (Santo Tirso, onde detém a sede) e no Brasil, e filiais em Espanha, Alemanha, Polónia, República Checa, Hungria e Estados Unidos. Emprega mais de 600 pessoas e exporta 85% da produção. Nos últimos anos, o grupo Endutex tem vindo a diversificar as suas áreas de negócios, através de fortes investimentos no imobiliário e na hotelaria. Lançou a marca hoteleira "low-cost" Moov, tendo três em operação em Portugal e um no Brasil, em Curitiba, e mais dois em construção em Lisboa e um em Oeiras. No Brasil, tem em desenvolvimento projetos hoteleiros em Portalegre e São Paulo, e em estudo a internacionalização da marca Moov para Espanha, Alemanha e Polónia.